Готовьтесь к отключениям. В ближайшие сутки тысячи владивостокцев останутся без воды

В ближайшие сутки во Владивостоке пройдут очередные отключения холодного водоснабжения. Информацию о времени перекрытия воды и адресах, которые это затронет, озвучили в «Примводоканале», сообщает PRIMPRESS.
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