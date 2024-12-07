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Готовьтесь к отключениям. В ближайшие сутки тысячи владивостокцев останутся без воды

Готовьтесь к отключениям. В ближайшие сутки тысячи владивостокцев останутся без воды

В ближайшие сутки во Владивостоке пройдут очередные отключения холодного водоснабжения. Информацию о времени перекрытия воды и адресах, которые это затронет, озвучили в «Примводоканале», сообщает PRIMPRESS.

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