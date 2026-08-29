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Царьград

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"Никакого добрососедства": Буданов* предельно честно высказался об отношениях Украины и Европы

"Никакого добрососедства": Буданов* предельно честно высказался об отношениях Украины и Европы

Кирилл Буданов* предельно честно высказался об отношениях Украины и Европы: "Никакого добрососедства".

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Svetlana Kuzmina

Буданов*, разве не знает, что зерно Украины практически всё принадлежит европейцам? И заводы, пароходы, тоже европейские - всё продано на корню и своего на Украине практически нет, т.ч. убиваться по мукомольной отрасли ему не стОит. А задуматься Буданову нужно как и на что отстраивать оставшуюся территорию страны и сохранить и обеспечить  оставшихся людей.