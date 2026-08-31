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МОСИНФОРМ

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Московский транспорт проведет хакатон для ИТ-специалистов с 25 сентября по 3 октября

Московский транспорт проведет хакатон для ИТ-специалистов с 25 сентября по 3 октября

С 25 сентября по 3 октября в столице состоится хакатон московского транспорта. Его участникам предстоит создать технологические решения для городской транспортной системы.

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