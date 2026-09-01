EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 5,3 у берегов Филиппин

1 сентября у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 42 километрах от провинции Сарангани у острова Минданао.
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