Методичку для мошенников из Украины издали с орфографическими ошибками

Людей, которые отказываются продолжать разговоры с мошенниками, они называют нецензурными словами.В методических рекомендациях, написанных для украинских телефонных мошенников, обнаружены орфографические ошибки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии