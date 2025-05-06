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Царьград

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Методичку для мошенников из Украины издали с орфографическими ошибками

Методичку для мошенников из Украины издали с орфографическими ошибками

Людей, которые отказываются продолжать разговоры с мошенниками, они называют нецензурными словами.В методических рекомендациях, написанных для украинских телефонных мошенников, обнаружены орфографические ошибки.

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