Новобранцы весеннего призыва пройдут общевойсковую подготовку в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия

Новобранцы весеннего призыва пройдут общевойсковую подготовку в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия

В ходе практических занятий военнослужащие освоят особенности эксплуатации современного танка Т-72Б3, бронеавтомобилей ГАЗ 2330 «Тигр», новейших средств связи.

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