Руслан Сидики и его защита ознакомились с делом о теракте в Рязанской области

11 ноября 2023 года на 190-м км железнодорожного пути между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области в результате подрыва самодельного взрывного устройства с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.
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