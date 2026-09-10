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«Челябинск» пробился в следующую стадию Пути регионов Кубка России

«Челябинск» пробился в следующую стадию Пути регионов Кубка России

«Челябинск» одержал победу над «Динамо-Барнаул» в матче 4-го тура раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27.

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