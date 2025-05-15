Стало известно, чем опасен советский флаг c надписью "Рожденный в СССР"

Какая-то интересная должность у А. Саликова: "Глава комитета внутренней политики Сургута (ХМАО)". Получается, что в Сургуте своя внутренняя политика, которая может отличаться (и, как видим, отличается) от внутренней политики страны. В Сургуте, наверное, запрещена и известная песня О. Газманова "Сделан в СССР". Бьюсь об заклад, что А. Саликов из партии "Новые люди", а они, как известно, "переобувшийся" и ПОКА не добитый (к сожалению) СПС.

Ведищева Елена

а с чего Саликов решил, что та запрещенная организация скрывается под этой надписью? Он утверждал на камеру, что запрещена символика Союза, называл экстремистом и требовал убрать флаг, даже когда мужчина сказал, что он не собирается ехать с ними вместе, он отдельно от таких деятелей и их автопробега поедет. Причем ничем свои словеса этот чинуша подтвердить не мог, но упирался рьяно.