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Стало известно, чем опасен советский флаг c надписью "Рожденный в СССР"

Стало известно, чем опасен советский флаг c надписью "Рожденный в СССР"

Киноамнезия Следствие проверяет инцидент в Сургуте с отменой красного флага с гербом Советского Союза и надписью "Рожденный в СССР".

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Комментарии
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Александр Шедный
Какая-то интересная должность у А. Саликова: &quot;Глава комитета внутренней политики Сургута (ХМАО)&quot;. Получается, что в Сургуте своя внутренняя политика, которая может отличаться (и, как видим, отличается) от внутренней политики страны. В Сургуте, наверное, запрещена и известная песня О. Газманова &quot;Сделан в СССР&quot;. Бьюсь об заклад, что А. Саликов из партии &quot;Новые люди&quot;, а они, как известно, &quot;переобувшийся&quot; и ПОКА не добитый (к сожалению) СПС.
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1 час.
александр капитонов
Я рождён в СССР- песня Газманова- посадить Газманова за экстремизм)))
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1 час.
Ведищева Елена
а с чего Саликов решил, что та запрещенная организация скрывается под этой надписью? Он утверждал на камеру, что запрещена символика Союза, называл экстремистом и требовал убрать флаг, даже когда мужчина сказал, что он не собирается ехать с ними вместе, он отдельно от таких деятелей и их автопробега поедет. Причем ничем свои словеса этот чинуша подтвердить не мог, но упирался рьяно.
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1 час.
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