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Журнал «Профиль»

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Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск достигло 14

Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск достигло 14

Три человека на данный момент находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно. Два человека в результате атаки БПЛА погибли, сообщают в пресс-службе главы Татарстана 13 сентября 2026 года, в воскресенье.

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