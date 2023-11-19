115 астраханцев, пострадавших при обрушении дома, получили первые выплаты

Впереди – оценка имущества и утраченной жилой площади. Накануне губернатор региона Игорь Бабушкин встретился с жильцами дома, чей дом был частично разрушен после обрушения второго и третьего подъездов на площади Вокзальной.
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