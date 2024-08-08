Медвежий угол
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Медвежий угол

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Просветители просят заменить шедевры ремейками?

Просветители просят заменить шедевры ремейками?

В Союзе кинематографистов РФ рассказали о предложении Министерства просвещения по съёмкам ремейков известных советских фильмов и экранизаций произведений русской литературы.

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Комментарии
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Александр
И зарплату просветителям платить фантиками &quot;банка приколов&quot;. РЕМЕЙК!
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7 час.
Ч
Чужестранка
Многие из перечисленных фильмов являются шедеврами нашей кинематографии благодаря не только писателям, но и игре замечательных артистов. У нас создана своя школа кино в отличие от западной. То что снимали в последнее время жалкое подобие. Не стоит тратить бюджетные средства. Лучше показывать детям классику. Это золотая история русского кинематографа
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5 час.
Сергей Петров
Все министерства надо жестко прошерстить. ГУЛАГи еще кое где сохранились и очень ждут своих постояльцев...
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3 час.

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