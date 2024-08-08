Просветители просят заменить шедевры ремейками?

Ч

Чужестранка

Многие из перечисленных фильмов являются шедеврами нашей кинематографии благодаря не только писателям, но и игре замечательных артистов. У нас создана своя школа кино в отличие от западной. То что снимали в последнее время жалкое подобие. Не стоит тратить бюджетные средства. Лучше показывать детям классику. Это золотая история русского кинематографа