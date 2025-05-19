Огурец, редис и капуста в одной грядке: как смешанные посадки увеличивают урожай и защищают растения Елена ГалицкаяС приходом мая в России наступает горячая пора для дачников: огородники массово высаживают рассаду в открытый грунт.
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