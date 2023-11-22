Британский депутат Кернс: в противостоянии Сербии и Косово отчасти виноват Запад

Вина за противостояние Сербии и Косово в определенной степени лежит на странах Запада. Об этом заявила председатель комитета по иностранным делам в британском парламенте Алисия Кернс, сообщает газета Financial Times.
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