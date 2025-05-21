С памятной фотографии началось 5 заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы»/ Встреча проходит под председательством полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и заместителя Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжана Гоцина.