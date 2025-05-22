Машин очень много, склады забиты стареющими авто: дилеры рассказали об остатках автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска

Российский автомобильный рынок в 2025 году столкнулся с переизбытком складских запасов. Участники рынка прогнозируют, что продажи новых машин в 2025 году сократятся на 10–20%, составив 1,25–1,43 миллиона единиц.
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