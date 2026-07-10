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Регионы России

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Менеджер Уэббер опроверг слухи об уходе Пиастри из «Макларена»

Менеджер Уэббер опроверг слухи об уходе Пиастри из «Макларена»

Менеджер отметил, что появляется много несуществующих предположений о Пиастри и других командах. В официальных заявлениях «Макларена» неоднократно подчёркивалось желание сохранять сотрудничество с гонщиком в долгосрочной перспективе.

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