Менеджер Уэббер опроверг слухи об уходе Пиастри из «Макларена»

Менеджер отметил, что появляется много несуществующих предположений о Пиастри и других командах. В официальных заявлениях «Макларена» неоднократно подчёркивалось желание сохранять сотрудничество с гонщиком в долгосрочной перспективе.
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