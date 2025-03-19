Аршавин: мне показалось, что был офсайд у Мартинса в матче "Спартак" — "Зенит"

Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин высказался о спорном эпизоде с голом полузащитника "Спартака" Кристофера Мартинса, забитого во время матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургской и московской командами.
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