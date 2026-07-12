Госдума приняла закон о поддержке Почты России

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о поддержке Почты России. Он уточняет механизмы работы цифровых сервисов, расширяет возможности Почты России для граждан и создаёт дополнительные условия для модернизации почтовой инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)