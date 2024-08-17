Tourdom: рейс из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задержали на 16 часов

Рейс авиакомпании AlMasria из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задерживается на 16 часов. Об этом сообщает портал Tourdom Исходя из данных аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь минувшей ночью – в 04:50, но отправится в Египет не ранее 20:45.
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