Tourdom: рейс из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задержали на 16 часов

Рейс авиакомпании AlMasria из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задерживается на 16 часов. Об этом сообщает портал Tourdom Исходя из данных аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь минувшей ночью – в 04:50, но отправится в Египет не ранее 20:45.