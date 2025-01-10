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НАША ЛОСИНКА

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Занятие о правилах поведения на зимних водоёмах провели в Лосинке

В Лосиноостровском районе на Джамгаровском пруду Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ) провел учебно-методическое занятие о профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период.

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