Занятие о правилах поведения на зимних водоёмах провели в Лосинке

В Лосиноостровском районе на Джамгаровском пруду Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ) провел учебно-методическое занятие о профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период.
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