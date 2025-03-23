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Реклама в Instagram* и YouTube может исчезнуть совсем: Володин анонсировал новый запрет

Реклама в Instagram* и YouTube может исчезнуть совсем: Володин анонсировал новый запрет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новый запрет, касающийся нежелательных или запрещённых информационных ресурсов.

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