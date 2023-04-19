Полицейские патрульно-постовой службы транспортной полиции в Омске по горячим следам раскрыли кражу имущества и денег у пенсионера

К сотрудникам патрульно-постовой службы транспортной полиции обратился 66-летний житель Омской области и пояснил, что из его сумки в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Омск-Пассажирский пропали электронные гаджеты и денежные средства.
К сотрудникам патрульно-постовой службы транспортной полиции обратился 66-летний житель Омской области и пояснил, что из его сумки в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Омск-Пассажирский пропали электронные гаджеты и денежные средства.
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