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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казанда «Татарча» татар ашлары фестивале башлана

Казанда «Татарча» татар ашлары фестивале башлана

Казанда 17 июльдән 31 июльгә кадәр ел саен үткәрелә торган «Татарча» татар ашлары фестивале узачак. Вакыйга милли ризыкларга заманча караш күрсәтү өчен локаль продуктлар белән эшләүче рестораннарны берләштерәчәк.

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