К владычеству через ислам. Британия снова хочет стать империей

Они высказались в один день, 19 июня 2022 года, – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, только-только вернувшийся из Киева, и новый начгенштаба сухопутных войск этой страны генерал Патрик Сандерс, солидно обживающийся в новой должности.