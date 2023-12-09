Янковский высказался по поводу финала 6-й серии драмы «Слово пацана»

В прошлый четверг состоялся выход новой серии проекта Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», которая продолжает рассказывать историю универсамовских пацанов и их подготовку к войне с конкурентами.
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