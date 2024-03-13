Ближайшее время хулиганам предстоит провести в спецприёмнике. Суд Кировского района Екатеринбурга отправил за решётку вандалов, которые нарисовали свастику на стене дома.
Вандалов, нарисовавших свастику на стене дома, отправили за решётку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Просто
да в госпиталя санитарами их отправить
Ответить
5 час.
Дмитрий Алиев
На передовой решаются совершенно другие задачи, это не место отбытия наказания
Ответить
5 час.
Поль Меерсон
Сама по себе свастика к нацизму отношения не имеет - это австрийский жид Шикльгрубер её опоганил, гнида. К германским племенам, кстати, тоже, это знак Сварога, которому германцы не поклонялись. Так что Гитлер не только был людоедом-вегетарианцем, но и банальным вором и самозванцем к тому же, ибо к арийцам (детям Арея) они никак не принадлежали. А сажать этих "худёжников"(-д) надо за тупость. Да и от этого розги помогают куда как лучше...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии