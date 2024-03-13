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Вандалов, нарисовавших свастику на стене дома, отправили за решётку

Вандалов, нарисовавших свастику на стене дома, отправили за решётку

Ближайшее время хулиганам предстоит провести в спецприёмнике. Суд Кировского района Екатеринбурга отправил за решётку вандалов, которые нарисовали свастику на стене дома.

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Комментарии
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Ирина Просто
да в госпиталя санитарами их отправить
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5 час.
Дмитрий Алиев
На передовой решаются совершенно другие задачи, это не место отбытия наказания
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5 час.
Поль Меерсон
Сама по себе свастика к нацизму отношения не имеет - это австрийский жид Шикльгрубер её опоганил, гнида. К германским племенам, кстати, тоже, это знак Сварога, которому германцы не поклонялись. Так что Гитлер не только был людоедом-вегетарианцем, но и банальным вором и самозванцем к тому же, ибо к арийцам (детям Арея) они никак не принадлежали. А сажать этих &quot;худёжников&quot;(-д) надо за тупость. Да и от этого розги помогают куда как лучше...
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