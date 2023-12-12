WSJ узнала о начале затопления морской водой подземных тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Израиль начал процесс затопления тоннелей ХАМАС в секторе Газа, выяснила WSJ. ЦАХАЛ установила семь насосов, которые могут закачивать тысячи кубометров воды из Средиземного моря, рассказали источники издания среди чиновников администрации Байдена.
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