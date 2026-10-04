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Глебов о сборной России: «Головин говорит, что можем на равных играть с Испанией и Францией, а он понимает. Половина состава «ПСЖ» – это сборная Франции. Саня – топ, хочется быть на том же уровне»

Полузащитник сборной России Кирилл Глебов поделился мыслями об уровне национальной команды и играющих за рубежом футболистов.

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