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Иностранец отправится в колонию на почти 10 лет за убийство хабаровчанки

Иностранец отправится в колонию на почти 10 лет за убийство хабаровчанки

По информации, предоставленной следственным отделом по Центральному району города Хабаровск, Следственным управлением Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, собранные доказательства в уголовном деле против иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 частью 1 Уголовного кодекса РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), оказались достаточными для вынесения судом обвинительного приговора.

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