Боец Гач рассказал, что ВСУ укрепляли позиции в Самойловке рельсами

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Украинские войска укрепляли позиции в населенном пункте Самойловка Запорожской области железнодорожными рельсам, рассказал ТАСС водитель штурмовой группы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Гач.
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