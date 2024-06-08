ГИБДД в 2024 году проводит рейды по выявлению незаконного тюнинга и изменения конструкции внедорожников

В 2024 году ГИБДД проведет внезапные проверки по факту незаконных модификаций внедорожников. Напомним, к 2024 году все изменения конструкции транспортных средств должны быть официально оформлены в аккредитованной лаборатории с разрешением ГИБДД.
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