ЧМ-2023. Дивизион 1А. Литва сыграет с Румынией, Польша – с Великобританией, Италия против Южной Кореи

Две сильнейшие сборные в следующем году сыграют на ЧМ-2024 в элитном дивизионе. Худшая команда опустится в дивизион 1В.
Популярные статьи
- Игрок «Оренбурга» Гойкович о России: «В Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят»
- Семак об отказе Дзюбы от рукопожатия: «Ни на кого никогда не обижаюсь. Нет человека, которому я не подал бы руки. У Артема другой характер, воспитание, мысли»
- Полиция запретила акцию протеста против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Макрону хотели показать красные карточки, планировалось раздать свистки
Свежие комментарии