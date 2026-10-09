«Несколько модулей полностью выведены из строя»: дата-центр «Яндекса» в Калуге повреждён в результате атаки БПЛА

В результате атаки украинских БПЛА повреждён дата-центр «Яндекса» в Калуге — это уже второй удар по инфраструктуре компании за два дня.
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