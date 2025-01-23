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Царьград

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Экспертиза: Сердечные проблемы стали причиной смерти пресс-секретаря Shaman

Экспертиза: Сердечные проблемы стали причиной смерти пресс-секретаря Shaman

Пресс-секретарь певца Shaman, Антон Коробков-Землянский, ушёл из жизни 10 ноября 2024 года. Причиной смерти стали сердечные проблемы, выявленные судебно-медицинской экспертизой.

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