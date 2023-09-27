Как повысить аппетит

Хороший аппетит - признак отменного здоровья. Между тем снижение и потеря аппетита может быть симптомом серьезных заболеваний, а крайняя форма анорексии в запущенной форме может привести даже к летальному исходу.
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