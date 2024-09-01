Из цветной капусты и брокколи готовлю быстрое, очень вкусное блюдо (прекрасно и на гарнир, и в качестве салата)

Готовится блюдо очень просто и легко, а результат просто замечательный. Небольшое количество простых продуктов, несколько ингредиентов, чтобы сделать блюдо ярким на вкус, небольшое количество времени и прекрасный салат или гарнир готов.
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