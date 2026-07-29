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Аргументы недели

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При отключении э/э в Крыму резко вырос спрос на портативные газовые плиты

При отключении э/э в Крыму резко вырос спрос на портативные газовые плиты

Жители негазифицированных домов, оборудованных электроплитами, приспосабливаются к жизни в отсутствие электричества.

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