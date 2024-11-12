Гороскоп на 13 ноября 2024 года: не смешивайте деловые и личные отношения

13 ноября для многих знаков зодиака станет днем проверок и преодоления испытаний. Энергия дня потребует от каждого сосредоточенности и особого внимания к финансовым вопросам: для успешного решения задач потребуется бережливость и мудрый подход к расходам.
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