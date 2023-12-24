Десять украинских волонтеров под предлогом доставки помощи покинули страну

Группа мужчин скрылась из Незалежной на фоне опасений тотальной мобилизации.Группа украинских волонтеров, которым было предоставлено право на временный выезд из страны для доставки гуманитарной помощи, не вернулась и исчезла за границей, сообщили украинские власти.
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