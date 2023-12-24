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Царьград

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  • Ильдус Мамлеев
    Этот мальчик очень плохо кончит, на помойке ни кому не нужный. А деньги что у него есть имеют свойство кончатся если ..."Хороший мальчик"...
  • Сергей Степанов
    Украина привыкла что на всех конкурсах их вытаскивали за ушиДвойное унижение ...
  • Андрей
    Это чмо - звезда? Кто это придумал?"Хороший мальчик"...

Десять украинских волонтеров под предлогом доставки помощи покинули страну

Десять украинских волонтеров под предлогом доставки помощи покинули страну

Группа мужчин скрылась из Незалежной на фоне опасений тотальной мобилизации.Группа украинских волонтеров, которым было предоставлено право на временный выезд из страны для доставки гуманитарной помощи, не вернулась и исчезла за границей, сообщили украинские власти.

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