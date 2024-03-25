Пленный боец ВСУ заявил о мобилизации на Украине инвалидов без ног и рук

В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизуют инвалидов без рук и ног. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Николай Мозиль в видео, предоставленном Министерством обороны России в понедельник, 25 марта.
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