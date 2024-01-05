«Гонки за результатом нет»: как научиться фигурному катанию взрослым

В последнее время фигурное катание стало одним из самых популярных видов спорта. Так, сегодня заполнены не только секции для детей, но и взрослые любительские школы, которые обучат любого поклонника коньков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии