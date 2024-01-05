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«Гонки за результатом нет»: как научиться фигурному катанию взрослым

«Гонки за результатом нет»: как научиться фигурному катанию взрослым

В последнее время фигурное катание стало одним из самых популярных видов спорта. Так, сегодня заполнены не только секции для детей, но и взрослые любительские школы, которые обучат любого поклонника коньков.

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