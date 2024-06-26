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На Украине объявлен в международный розыск генерал-майор Попов

На Украине объявлен в международный розыск генерал-майор Попов

На Украине в международный розыск объявлен бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Как уточнил в беседе с ТАСС адвокат Сергей Буйновский, следствие предъявило ему обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч.

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Комментарии
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Александр Бабин
Ну взял маленько детишкам на молочишко.Сразу же в розыск.Зеленский королевский дворец прикупил в Англии наверное на зарплату
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