Agoravox: Почему НАТО размещает 300 000 военнослужащих на границах с Россией?

Liudmila Kosteley

Это НАТО думает по СВО, что в России слабая Армия и Флот. Многие, в Европе (даже бывшие наши), так и говорят, что РФ не может победить даже Украину, вот и "осмелели", но они не подумали (как Путин ни раз говорил), что Украина-это наш народ, и поэтому там "Спец.операция", а не "Война", как считают на Западе. А если, России придёться ВОЕВАТЬ (по-нормальному), то мало не покажется. Наверно, придёться присоединять не 43% территорий (как высказались некоторые аналитики), а ВСЕ 100% и уже навсегда. Поэтому лучше не злить МЕДВЕДЯ. А сейчас народ РОССИИ уже начинает выходить из себя и не дай БОГ, если это произойдёт. Как призывает Кот Леопольд:"Ребята, давайте жить дружно!" И поблагодарите В.В. Путина, что он пока имеет терпение, в отличие от своего народа.