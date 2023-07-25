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Agoravox: Почему НАТО размещает 300 000 военнослужащих на границах с Россией?

Agoravox: Почему НАТО размещает 300 000 военнослужащих на границах с Россией?

Западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией. Это предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования Североатлантического альянса до 300 000 военнослужащих, при этом роль этой защиты в отношении стран Восточной Европы будет передана под опеку более сильных союзников.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Это НАТО думает по СВО, что в России слабая Армия и Флот. Многие, в Европе (даже бывшие наши), так и говорят, что РФ не может победить даже Украину, вот и &quot;осмелели&quot;, но они не подумали (как Путин ни раз говорил), что Украина-это наш народ, и поэтому там &quot;Спец.операция&quot;, а не &quot;Война&quot;, как считают на Западе. А если, России придёться ВОЕВАТЬ (по-нормальному), то мало не покажется. Наверно, придёться присоединять не 43% территорий (как высказались некоторые аналитики), а ВСЕ 100% и уже навсегда. Поэтому лучше не злить МЕДВЕДЯ. А сейчас народ РОССИИ уже начинает выходить из себя и не дай БОГ, если это произойдёт. Как призывает Кот Леопольд:&quot;Ребята, давайте жить дружно!&quot; И поблагодарите В.В. Путина, что он пока имеет терпение, в отличие от своего народа.
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