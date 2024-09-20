Ребята... держимся от техники подальше, в Ливане вслед за пейджерами начала взрываться и другая электронная техника

К слову о жидах. Да, мрази, согласен. Но!!! Они не рисуют "красные линии" и не выражают "решительную озабоченность". Они херачат своего врага, не спрашивая фамилий.

Николай ИВАНОВ

Вот и получается, что самые главные враги человечества - это_ _ _ _ _ . Почему то сразу вспоминается про Сионских мудрецов, кстати говоря содержание этих бумаг находит подтверждение в нынешних условиях, когда рушится империя созданная кланами Ротшильдов - Рокфеллеров - Барухи. Первый и третий евреи, а второй считается немцем, но похоже из немецких евреев....... И как бы не открещивались от протоколов Сионских мудрецов, но на мой взгляд они настоящие и все кто не евреи - для евреев враги.