Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Данилова
    Боже ,помоги нашим бойцам отвергать эту страшную дурь,а Поплавской которая не боится нам сообщать, огромное спасибо.В..."Бородатые «барыг...
  • Николай ИВАНОВ
    Вот и получается, что самые главные враги человечества - это_  _ _ _ _ . Почему то сразу вспоминается про Сионских му...Ребята... держимс...
  • tsan tsan
    Авторы страдают когнитивным диссонансом ? Если мигрант нелегальный, то он должен быть выдворен из России.  Получается...МВД: нелегалы в Р...

Ребята... держимся от техники подальше, в Ливане вслед за пейджерами начала взрываться и другая электронная техника

Ребята... держимся от техники подальше, в Ливане вслед за пейджерами начала взрываться и другая электронная техника

НАЧАЛОСЬ ВЧЕРА: Более 1000 пейджеров и раций взорвались у представителей Хезболлы в Ливане. В результате десятки убитых и сотни раненных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Федотов
Зубов бояться ...сами знаете чего не видать😜 Пейджерами нас запугать вздумали. Мы русские, с нами Бог.
Ответить
1 час.
Сергей Федотов
К слову о жидах. Да, мрази, согласен. Но!!! Они не рисуют &quot;красные линии&quot; и не выражают &quot;решительную озабоченность&quot;. Они херачат своего врага, не спрашивая фамилий.
Ответить
1 час.
Николай ИВАНОВ
Вот и получается, что самые главные враги человечества - это_  _ _ _ _ . Почему то сразу вспоминается про Сионских мудрецов, кстати говоря содержание этих бумаг находит подтверждение в нынешних условиях, когда рушится империя созданная кланами Ротшильдов - Рокфеллеров - Барухи. Первый и третий евреи, а второй считается немцем, но похоже из немецких евреев.......  И как бы не открещивались от протоколов Сионских мудрецов, но на мой взгляд они настоящие и все кто не евреи - для евреев враги.
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх