НАЧАЛОСЬ ВЧЕРА: Более 1000 пейджеров и раций взорвались у представителей Хезболлы в Ливане. В результате десятки убитых и сотни раненных.
Ребята... держимся от техники подальше, в Ливане вслед за пейджерами начала взрываться и другая электронная техника
Комментарии
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Сергей Федотов
Зубов бояться ...сами знаете чего не видать😜 Пейджерами нас запугать вздумали. Мы русские, с нами Бог.
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1 час.
Сергей Федотов
К слову о жидах. Да, мрази, согласен. Но!!! Они не рисуют "красные линии" и не выражают "решительную озабоченность". Они херачат своего врага, не спрашивая фамилий.
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1 час.
Николай ИВАНОВ
Вот и получается, что самые главные враги человечества - это_ _ _ _ _ . Почему то сразу вспоминается про Сионских мудрецов, кстати говоря содержание этих бумаг находит подтверждение в нынешних условиях, когда рушится империя созданная кланами Ротшильдов - Рокфеллеров - Барухи. Первый и третий евреи, а второй считается немцем, но похоже из немецких евреев....... И как бы не открещивались от протоколов Сионских мудрецов, но на мой взгляд они настоящие и все кто не евреи - для евреев враги.
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11 мин.
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