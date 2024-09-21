«Шансы стать основным вратарем «Спартака» были мизерными»

По итогам прошлого сезона в российском футболе калининградская «Балтика» вылетела из РПЛ, хотя при этом она многим запомнилась по выходу в финал Кубка России, где лишь в концовке проиграла петербургскому «Зениту» (1:2).
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