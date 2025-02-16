Российские разведчики создали убийцу дронов ВСУ со «свинцовой тучей» Юлия СоколоваРоссийские разведчики создали убийцу дронов ВСУ со «свинцовой тучей», представив инновационный боеприпас, который может стать настоящим прорывом в противодействии беспилотным летательным аппаратам на передовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии