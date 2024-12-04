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Политическая «дорама» в Южной Корее: президент Юн Сок Ёль отменил режим военного положения, но отказался сложить с себя полномочия

Политическая «дорама» в Южной Корее: президент Юн Сок Ёль отменил режим военного положения, но отказался сложить с себя полномочия

Политическая обстановка в Южной Корее продолжается оставаться крайне сложной. Это сказывается и на экономической ситуации.

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