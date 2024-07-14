"Вы головная боль для страны" Мигрантов снова разворачивают в аэропортах

Евгений

Как вот эту муть читать если сразу в начале автор радостно сообщает о том, что аж 27,38 мигрантов не сдали экзамен по русскому языку. Практически никто из них не говорит по русски, как остальные-то 70 процентов сдали??? На кого этот бред рассчитан? Автор кретин, сам хоть видел вопросы этого экзамена, особенно по истории еще? Его реально 50 процентов русских не сдадут!!! Там реально максимум 5 процентов мигрантов могут что-то сдать и только те, у кого на родине был опыт разговорного русского языка... максимум!!! Другими словами нас тут призывают радоваться, что из миллиона мигрантов только тремстам тысячам их откажут во въезде, а 700 000 на абсолютно законных основаниях радостно снова хлынут в страну. Какое счастье, не правда ли, ублюдочный автор, да???