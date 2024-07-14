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"Вы головная боль для страны" Мигрантов снова разворачивают в аэропортах

"Вы головная боль для страны" Мигрантов снова разворачивают в аэропортах

Когда в январе число мигрантов, не сдавших экзамены на патент, составляло всего 0,8%, казалось, что ничто не сможет остановить эту армию хитрых иностранных специалистов обойти закон.

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Комментарии
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Евгений
Как вот эту муть читать если сразу в начале автор радостно сообщает о том, что аж 27,38 мигрантов не сдали экзамен по русскому языку. Практически никто из них не говорит по русски, как остальные-то 70 процентов сдали??? На кого этот бред рассчитан? Автор кретин, сам хоть видел вопросы этого экзамена, особенно по истории еще? Его реально 50 процентов русских не сдадут!!! Там реально максимум 5 процентов мигрантов могут что-то сдать и только те, у кого на родине был опыт разговорного русского языка... максимум!!! Другими словами нас тут призывают радоваться, что из миллиона мигрантов только тремстам тысячам их откажут во въезде, а 700 000 на абсолютно законных основаниях радостно снова хлынут в страну. Какое счастье, не правда ли, ублюдочный автор, да???
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7 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Борьба с пришлыми за 3 месяца выдворено из России около 3 тыс.чел.  ввезено более 3 мил.чел. Вот так борьба только с чем??? Одна видимость, а бабло как делалось, так и делается, как крышевали, лоббировали так и дальше продолжают этим заниматься... А народу лапшу вешают и разглагольствуют о принимаемых мерах, о рассмотрении законов и так дальше будут рассматривать, разглагольствовать, а под шумок ввозить, рубить бабки...
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7 час.
И
Искандер
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