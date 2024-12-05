«Большую Тройку» пожертвовали Ялте

На этой неделе власти Ялты получили от автора монумента лидерам «Большой Тройки» Зураба Церетели договор добровольного пожертвования, по которому скульптурная композиция передана в собственность муниципалитета.
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