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Крымское информационное агентство

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«Большую Тройку» пожертвовали Ялте

«Большую Тройку» пожертвовали Ялте

На этой неделе власти Ялты получили от автора монумента лидерам «Большой Тройки» Зураба Церетели договор добровольного пожертвования, по которому скульптурная композиция передана в собственность муниципалитета.

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